Conferenza stampa Mancini | «Zero rischi con l’Irlanda del Nord»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord. Le sue parole. RINNOVO DONNARUMMA – «Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati. Gigio è più esperto rispetto all'Europeo Under21, non mi preoccupa più di tanto. La concentrazione sarà su quell'obiettivo. Le regole ci sono sempre, non dobbiamo trovare regole speciali per questo, ci sono sempre». PRANDELLI – «Rispetto la sua scelta ma non posso entrare dentro perché non so veramente nulla. È una brava persona». QUALIFICAZIONE MONDIALE – «Di per sé sarà una cosa molto importante, sarà la ...

