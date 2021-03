Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Condé Nast Italia lancia Wired Future Lab: un nuovo format di experience digitale gratuito e aperto a tutti. Il primo appuntamento è in collaborazione con ESCP Business School a tema Next Generation Business ed è in programma il 30 marzo dalle 17 alle 19 in streaming, oltre che sui canali social di Wired.