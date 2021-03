Concorso scuola, Sasso (Lega): “No al nozionismo da quiz a risposta multipla, il docente va valutato in altro modo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, su Facebook, scrive in merito ai prossimi concorsi scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, su Facebook, scrive in merito ai prossimi concorsi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso scuola, Sasso: “No al nozionismo da quiz a risposta multipla, il docente va valutato in altro modo” - PacificoTweet : #Anief: graduatoria concorso straordinario diventi permanente, si assuma oltre i 32mila posti - Orizzonte Scuola No… - astronautalpha : nel 2009 andavo a scuola quasi solo per far infuriare i professori e per rompere ogni regola di dresscode e comport… - LilianaCherubi1 : @DituccioNatalia @CarloCalenda No no , intanto cominciamo a cambiare il calendario scolastico. Se la scuola va bene… - ilSicilia : #Cronaca #Lavoro Scuola, concorso Ata: boom di domande nel primo giorno, oltre 80mila -