Concorsi Ministero della Giustizia: dal Recovery Plan oltre 20mila posti nei prossimi anni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si stringono i tempi per il nostro Paese per la presentazione alla Commissione Europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Recovery Plan italiano. Tra le riforme più importanti volute dal premier Mario Draghi e che fanno parte del suo programma di governo, spiccano la riforma della Pubblica Amministrazione e quella della Giustizia, entrambe prevedono l'utilizzo dei fondi del PNRR e per la Giustizia in particolare sono previsti progetti per oltre 3 miliardi di euro. I progetti per la Giustizia riprendono le proposte inizialmente presentate dal precedente ministro Bonafede nella Relazione del Ministro sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2020, proposte che vedevano oltre 20.000 ...

