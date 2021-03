Comune di Roma: presenza bambini disabili in nidi garantita (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – Dopo lo sblocco della Regione, Roma Capitale ha attivato immediatamente le attivita’ educative in presenza per i bambini con disabilita’ o con bisogni educativi speciali anche nei nidi capitolini. L’Amministrazione, come per le scuole dell’infanzia capitoline, ha predisposto appena possibile anche per la fascia 0-3 la frequenza per gli alunni con disabilita’ o bisogni educativi speciali, i cui genitori hanno aderito alla proposta. Gli alunni potranno cosi’ continuare a sperimentare l’adeguata relazione con i compagni, in piccoli gruppi formati da bambini appartenenti alla stessa bolla e le cui famiglie avranno dato l’adesione all’attivita’ didattica da svolgere in presenza. Cosi’ in un comunicato il Comune di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)– Dopo lo sblocco della Regione,Capitale ha attivato immediatamente le attivita’ educative inper iconta’ o con bisogni educativi speciali anche neicapitolini. L’Amministrazione, come per le scuole dell’infanzia capitoline, ha predisposto appena possibile anche per la fascia 0-3 la frequenza per gli alunni conta’ o bisogni educativi speciali, i cui genitori hanno aderito alla proposta. Gli alunni potranno cosi’ continuare a sperimentare l’adeguata relazione con i compagni, in piccoli gruppi formati daappartenenti alla stessa bolla e le cui famiglie avranno dato l’adesione all’attivita’ didattica da svolgere in. Cosi’ in un comunicato ildi ...

