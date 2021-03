Comunali Benevento, Reale: “Basiti nell’ascoltare dichiarazioni di Fratelli d’Italia” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ““Chi è Fratelli d’Italia nel Sannio? E soprattutto cosa vuol fare? Perché si resta Basiti nell’osservare dichiarazioni che vanno nel senso completamente opposto tra loro dei vertici del partito”. Inizia così una nota di Antonio Reale, consigliere comunale di Forza Italia, che commenta la reazione di Paolucci ad un articolo pubblicato da Anteprima24.it “Riavvolgendo il nastro – continua Reale – per quanto complicato sia visti i garbugli ormai innumerevoli creati, soltanto nell’ultimo mese abbiamo chiesto, come Forza Italia, la convocazione del tavolo, ci siamo sentiti rispondere che Fratelli d’Italia aveva bisogno di tempo per organizzare il partito, abbiamo deciso, con la Lega, di accogliere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– ““Chi ènel Sannio? E soprattutto cosa vuol fare? Perché si restanell’osservareche vanno nel senso completamente opposto tra loro dei vertici del partito”. Inizia così una nota di Antonio, consigliere comunale di Forza Italia, che commenta la reazione di Paolucci ad un articolo pubblicato da Anteprima24.it “Riavvolgendo il nastro – continua– per quanto complicato sia visti i garbugli ormai innumerevoli creati, soltanto nell’ultimo mese abbiamo chiesto, come Forza Italia, la convocazione del tavolo, ci siamo sentiti rispondere cheaveva bisogno di tempo per organizzare il partito, abbiamo deciso, con la Lega, di accogliere ...

Advertising

anteprima24 : ** Comunali #Benevento, #Reale: 'Basiti nell'ascoltare dichiarazioni di Fratelli d'Italia' **… - PaoloX68 : RT @_DAGOSPIA_: IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI A BENEVENTO, MASTELLA LANCIA L'APP ''CHIAMA CLEMENTE'' - _DAGOSPIA_ : IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI A BENEVENTO, MASTELLA LANCIA L'APP ''CHIAMA CLEMENTE'' - ilvaglio1 : 'Dillo a Clemente!': l'ultima trovata di Mastella per provare a rimanere sindaco di Benevento #dilloaclemente… - occhio_notizie : L'idea di Clemente Mastella in vista della prossime elezioni -