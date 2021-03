Computer rubati a scuola | i carabinieri li trovano a casa di ex due studenti | denunciati per il furto

Advertising

salernotoday : Ladri in azione nella scuola di Matierno: rubati i computer per la Dad - GrossetoNotizie : Furto nella notte al centro revisioni: rubati un computer e soldi -

Ultime Notizie dalla rete : Computer rubati

corriereadriatico.it

Sono stati recuperati dai carabinieri lunedì pomeriggio due dei dodiciportatilinella notte dello scorso 11 marzo dalle aule della scuola media Michelangelo Buonarroti. Nei guai sono ...Furto alla scuola media:nella notte 12 pc portatili nuovi 11 marzo 2021 I carabinieri della Stazione di Brecce ...ricettazione due 18enni anconetani trovati in possesso di due dei 12...ANCONA - Un pc era nascosto sotto il letto della camera. Un altro era nello zainetto, pronto – è questo il sospetto degli investigatori – per essere venduto. Sono stati ...Dalle Medie Buonarroti in via Lanzi al Q2 ne erano stati portati via dodici durante un raid notturno: i caraninieri ne hanno ritrovati due nascosti in uno zainetto e sotto il letto dei ragazzi ora den ...