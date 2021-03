"Come sta Marta?": chi è il 15enne che ha accoltellato la 26enne che faceva jogging (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ditemi Come sta Marta”. Si è rivolto così al suo avvocato il 15enne accusato di tentato omicidio per aver accoltellato almeno una ventina di volte Marta Novello, una ragazza di 26 anni che faceva jogging a Marocco di Mogliano. Il fatto è accaduto lunedì sera lungo una vita di campagna. La ragazza è ricoverata a Treviso in terapia intensiva: le sue condizioni restano gravi. A riportare le parole del giovane e a tracciarne un breve ritratto è il Corriere della Sera: Nessun precedente penale, fino a due giorni fa la vita di Malik (nome di fantasia, ndr) non era diversa da quella di molti adolescenti: la mattina seguiva le lezioni dell’istituto alberghiero, i pomeriggi si presentava puntuale agli allenamenti della Marocco Asc, la squadra di calcio del quartiere. “Gioca ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ditemista”. Si è rivolto così al suo avvocato ilaccusato di tentato omicidio per averalmeno una ventina di volteNovello, una ragazza di 26 anni chea Marocco di Mogliano. Il fatto è accaduto lunedì sera lungo una vita di campagna. La ragazza è ricoverata a Treviso in terapia intensiva: le sue condizioni restano gravi. A riportare le parole del giovane e a tracciarne un breve ritratto è il Corriere della Sera: Nessun precedente penale, fino a due giorni fa la vita di Malik (nome di fantasia, ndr) non era diversa da quella di molti adolescenti: la mattina seguiva le lezioni dell’istituto alberghiero, i pomeriggi si presentava puntuale agli allenamenti della Marocco Asc, la squadra di calcio del quartiere. “Gioca ...

