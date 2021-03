Come l’accordo tra RCS e Google può rivoluzionare il mondo dell’informazione italiana (Di mercoledì 24 marzo 2021) I contatti nei mesi scorsi, anche sull’onda dell’evoluzione emersa nel resto del mondo. Fino all’annuncio ufficiale in prima pagina: trovato e sancito l’accordo Corriere-Google per i contenuti da pubblicare su Showcase, una delle piattaforme del gigante del web di Mountain View dedicate al mondo dell’informazione. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il giornalismo italiano, con il gruppo RCS ad anticipare i tempi e seguire gli esempi già arrivati dal Regno Unito e dalla Francia. Ma anche dall’Australia nel corso dei mesi di febbraio e marzo del 2021. LEGGI ANCHE > News Corp in Australia, dopo Google anche Facebook: Come si avvantaggia del nuovo codice media-web Il richiamo in prima pagina, poi l’approfondimento interno che spiega Come ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 marzo 2021) I contatti nei mesi scorsi, anche sull’onda dell’evoluzione emersa nel resto del. Fino all’annuncio ufficiale in prima pagina: trovato e sancitoCorriere-per i contenuti da pubblicare su Showcase, una delle piattaforme del gigante del web di Mountain View dedicate al. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il giornalismo italiano, con il gruppo RCS ad anticipare i tempi e seguire gli esempi già arrivati dal Regno Unito e dalla Francia. Ma anche dall’Australia nel corso dei mesi di febbraio e marzo del 2021. LEGGI ANCHE > News Corp in Australia, dopoanche Facebook:si avvantaggia del nuovo codice media-web Il richiamo in prima pagina, poi l’approfondimento interno che spiega...

Advertising

MSF_ITALIA : A 5 anni dall'accordo #UeTurchia - venduto come soluzione per fermare l'arrivo dei migranti in #Grecia - questa è l… - JANSOBIESKI17 : @fattoquotidiano @PaolaTavernaM5S @lucadecarolis L’accordo prevede la Taverna come nuova colf della Boldrini - twittanto2 : @lucarizzonervo @robersperanza @Deputatipd Buongiorno! Ho saputo ora che ha fatto un’interrogazione parlamentare su… - InContra_CS : Quando e come programmare le giornate in #smartworking al di fuori da misure straordinarie legate al #COVID?19? Una… - SacconiPaolo : @facciamofesta3 @MGT6025 @stefanofile @meb Patrizia baffi e il consigliere che ha aderito a italia viva nel gruppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Come l’accordo Pigneto, agenti abusivi al Tulipark con l’ambasciatrice olandese: «Ma c’è un contratto col V Municipio» Corriere della Sera