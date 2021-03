Come è difficile la politica senza avversari. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ma com’è difficile stare senza avversari. Com’è disagevole non avere un nemico da evocare prima e combattere poi. Un Moloch da abbattere senza se e senza ma. Com’è complicato fare politica e rivolgersi ai propri elettori senza poter addebitare al “malvagio” che sta di fronte colpe, ritardi, scelte scellerate. Perché invece che contrapposto quel tipo lì siede al nostro fianco, compagno di viaggio e di decreti legge. Una condizione apparentemente innaturale, un’aporia insostenibile. Invece nella maggioranza di larghe intese guidata da Mario Draghi è proprio questa la condizione di esistenza e di comportamento di forze politiche che sono attestate su fronti fino a ieri divaricati e che oggi devono giocoforza collaborare. Non è la scomparsa della politica ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ma com’èstare. Com’è disagevole non avere un nemico da evocare prima e combattere poi. Un Moloch da abbatterese ema. Com’è complicato faree rivolgersi ai propri elettoripoter addebitare al “malvagio” che sta di fronte colpe, ritardi, scelte scellerate. Perché invece che contrapposto quel tipo lì siede al nostro fianco, compagno di viaggio e di decreti legge. Una condizione apparentemente innaturale, un’aporia insostenibile. Invece nella maggioranza di larghe intese guidata da Mario Draghi è proprio questa la condizione di esistenza e di comportamento di forze politiche che sono attestate su fronti fino a ieri divaricati e che oggi devono giocoforza collaborare. Non è la scomparsa della...

Ultime Notizie dalla rete : Come difficile Gravina: "La maglia azzurra unisce l'Italia" In ogni difficile contingenza storica il nostro Paese si è sempre ritrovato attorno alla maglia ...anche per questo vorrei ringraziare l'Emilia Romagna e il suo presidente che sono scesi in campo come ...

Aidan Turner: "Sono felice di essermi immerso nella vita di Leonardo" La cosa più difficile è stata immaginare come fosse nella vita quotidiana. Sappiamo che era un artista e un ingegnere ma non cosa lo abbia portato a esserlo, le sue motivazioni profonde. Ho dovuto ...

Come è difficile la politica senza avversari. Il mosaico di Fusi Formiche.net Mancini: «Italia, con l’Irlanda la gara più difficile» «Ripartire dopo 5 mesi sarà difficile soprattutto contro una squadra fisica e di valore. De Rossi? Serviva uno come lui» ...

A litigare siamo bravi tutti, è dialogare che è difficile Draghi dà il benvenuto a Joe Biden e ribadisce i punti in cui l'interesse europeo e quello italiano coincidono. Con Turchia e Russia bisognare trovare un equilibrio, con una linea rossa: il rispetto d ...

