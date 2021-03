Coldiretti Napoli | Grand tour delle eccellenze | al Mercato San Paolo rivivono le Tabernae

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Un salto nell’archeologia del cibo per celebrare l’ultima settimana del progetto promozionale Ilproduttive della provincia di, a cura die Campagna Amica, in collaborazione con Casartigianie Campania Incoming, con il contributo della Camera di Commercio di. Nelcoperto Campagna Amica San, in via Guidetti 72 a Fuorigrotta, sono allestite due “pompeiane”, ovvero gli spazi commerciali di epoca romana, riproducendo la versione antica dei box espositivi con i prodotti agroalimentari di eccellenza. Si parte oggi, per poi proseguire nelle altre giornate di apertura, il venerdì e il sabato dalle ore 9 ...

Lo affermano in una nota congiunta Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Confagricoltura, Coldiretti e Cia di Foggia dopo la richiesta dell'Igp del pomodoro pelato di Napoli, che il ministero ha già valutato positivamente. Nel 2020, le domande di brevetto provenienti dall'Italia presso l'Ufficio europeo dei brevetti sono cresciute del 2,9% rispetto al 2019. Foggia, 22 marzo 2021. "L'IGP sul pomodoro non può che essere della Capitanata, non certo di Napoli. Non ci serve farci promotori di lotte di campanilismo, ma rivendicare con tutte le nostre forze, gi ...