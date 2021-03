Clubhouse ha un problema: è troppo facile da copiare e tutti lo stanno già facendo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Telegram ha introdotto le chat vocali e si possono anche registrare. Twitter ha gli "spazi". Clubhouse è già stato derubato della sua caratteristica portante e potrebbe non riuscire a crescere abbastanza per trattenere gli utenti, anche i più attivi.... Leggi su dday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Telegram ha introdotto le chat vocali e si possono anche registrare. Twitter ha gli "spazi".è già stato derubato della sua caratteristica portante e potrebbe non riuscire a crescere abbastanza per trattenere gli utenti, anche i più attivi....

Advertising

Sara_Ferro100 : Tu che hai creato clubhouse puoi di grazia sistemare sto problema velocemente? Qui rischia di saltare… - Acronis_Italia : Questa mattina we are #clubbing ?? Con questo gruppo di speaker ?? - Shira Kaplan, Dr. Philipp Rösler, Christopher C… - AleAsrTotti10 : @Sonialorenzini4 Se ritieni il tweet di Giacomo 'Vivere serenamente fuori dal gioco' direi che c è qualche problema… - sheiswonderland : Clubhouse è un social che potrebbe anche essere interessate, soprattuto se ci sono dei professionisti che trattano… - Marta_Francesca : @MaVadoAlMc - andare a commentare o giudicare ogni singolo comportamento da chi mi sta antipatico. Invece io leggo… -