Cinema in lutto | addio all’attore Una carriera di successi tra film di successo e serie tv

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nominato all’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in “Chi ha paura di Virginia Woolf”, L’attore è morto ieri sera in California all’età di 87 anni. La notizia è stata confermata dalla rivista di Hollywood Deadline. L’attore è morto “per complicazioni di un’operazione di bypass cardiaco”, ha detto sua moglie Sonia alla rivista in una dichiarazione. Ha anche interpretato il ruolo principale sotto la direzione di registi leggendari come Stanley Kramer nel 1965 in “La nef des fous”, o Sidney Lumet nel 1968 in “Bye Bye Braverman” e ha recitato accanto a grandi delcome Elizabeth Taylor e Richard Burton. Nato il 17 febbraio 1934 in una piccola città dello Stato di New York, ha fatto il suo debuttotografico nei primi anni Sessanta ed è apparso in un piccolo ruolo in “The Longest Day”, un’epopea del 1962 ...