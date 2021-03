(Di mercoledì 24 marzo 2021) In esclusiva per ilfattoquotidiano.it pubblichiamo un estratto de La mano invisibile – Come il Partito Comunista Cinese sta rimodellando il mondo (Fazi Editore), nelle librerie dal 25 marzo 2021. In anteprima italiana un paragrafo dal capitolo dodici (La gestione del pensiero: l’influenza del PCC nell’università occidentale) in cui gli autori, i giornalisti australiani Clive Hamilton e Mareike Ohlberg, descrivono le fitte attività di lobbying e di pressione politica, istituiti nel 2004 per la diffusione all’estero della lingua e cultura cinese e “come modo inoffensivo di diffondere la narrazione del Partito e allo stesso tempo anche per riuscire ad accedere alle università estere”. Le ingerenzenella libertà accade­mica, nella libertà ...

A non andare giù allanon sarebbe il film in sé ma la sua firma, ossia la regista, ... Chloé Zhao è stata recentemente ostracizzata sui social network cinesi per aver criticato ledel Great ...Tra questi potrebbero esserci quelli per "Nomadland", la cui regista Chloe Zhao, che e' nata in, e' di recente stata ostracizzata sui social cinesi per aver criticato ledel Great ...In conclusione, quella di Una Cina "perfetta" è una lettura indispensabile se si vuole comprendere come mai, al di là delle conseguenze della repressione, della censura e del sempre più capillare ...Il Partito Comunista Cinese non intende trasmettere gli Oscar per via di Chloe Zhao di The Eternals e di un film di protesta di Hong Kong.