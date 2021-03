Cina, il Partito comunista e la “feroce guerra ideologica contro l’Occidente”. Così Pechino punta all’egemonia mondiale (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il Partito comunista Cinese è determinato a rimodellare il mondo a sua immagine e somiglianza. Il Partito non è interessato alla democrazia. Esso ha un solo obiettivo: vincere quella che considera una feroce guerra ideologica contro l’Occidente”. Farà molto discutere La mano invisibile – come il Partito comunista cinese sta rimodellando il mondo scritto dai giornalisti australiani Clive Hamilton e Mareike Ohlberg (Fazi Editore), di cui ilfatto.it pubblica in anteprima uno stralcio. Un ricchissimo e profondo scandaglio storico-culturale sulla più grande contraddizione geopolitica del nuovo ordine mondiale: l’identificazione forzata di un intero popolo in un unico Partito al potere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “IlCinese è determinato a rimodellare il mondo a sua immagine e somiglianza. Ilnon è interessato alla democrazia. Esso ha un solo obiettivo: vincere quella che considera una”. Farà molto discutere La mano invisibile – come ilcinese sta rimodellando il mondo scritto dai giornalisti australiani Clive Hamilton e Mareike Ohlberg (Fazi Editore), di cui ilfatto.it pubblica in anteprima uno stralcio. Un ricchissimo e profondo scandaglio storico-culturale sulla più grande contraddizione geopolitica del nuovo ordine: l’identificazione forzata di un intero popolo in un unicoal potere ...

