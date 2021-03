Ci siamo nuovamente, Digital-Forum.it di nuovo attivo. Merci à tous! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Due settimane dopo l'inatteso e imprevisto stop avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 Marzo causato dall'incendio avvenuto al datacenter OVH di Strasburgo a cui è seguito un lungo processo di analisi dei danni e restauro della rete di collegamento da parte del provider francese, possiamo finalmente annunciare cheDigital-Forum.it è tornato onlineTutto lo staff del Forum guidato come sempre dal nostro ERCOLINO vi aspetta già da adesso... Leggi su digital-news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Due settimane dopo l'inatteso e imprevisto stop avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 Marzo causato dall'incendio avvenuto al datacenter OVH di Strasburgo a cui è seguito un lungo processo di analisi dei danni e restauro della rete di collegamento da parte del provider francese, posfinalmente annunciare che.it è tornato onlineTutto lo staff delguidato come sempre dal nostro ERCOLINO vi aspetta già da adesso...

Advertising

DavideMastinu18 : RT @cecchinoalcuore: #prelemi #pierxrtl comunque il fatto che eravamo primi in tendenza, ha spinto il tizio ad inviarlo nuovamente, siamo… - camillatish : RT @cecchinoalcuore: #prelemi #pierxrtl comunque il fatto che eravamo primi in tendenza, ha spinto il tizio ad inviarlo nuovamente, siamo… - Susy56069011 : RT @cecchinoalcuore: #prelemi #pierxrtl comunque il fatto che eravamo primi in tendenza, ha spinto il tizio ad inviarlo nuovamente, siamo… - gio99068598 : RT @cecchinoalcuore: #prelemi #pierxrtl comunque il fatto che eravamo primi in tendenza, ha spinto il tizio ad inviarlo nuovamente, siamo… - ornellamiranda8 : RT @cecchinoalcuore: #prelemi #pierxrtl comunque il fatto che eravamo primi in tendenza, ha spinto il tizio ad inviarlo nuovamente, siamo… -