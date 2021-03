"Ci ha provato con me a telecamere spente". Taylor Mega, avances spintissime: scandalo piccante, la conduttrice Mediaset che la porta in tribunale | Guarda (Di mercoledì 24 marzo 2021) Finisce in tribunale la rissa molto piccante tra Taylor Mega e Giorgia Venturini, ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi conduttrice di X-Style su Canale 5. Le due si sono incrociate per qualche giorno nell'edizione del 2019 e la rissa pare essere cominciata proprio a margine del reality di Canale 5 condotto quest'anno da Ilary Blasi dopo la lunga esperienza di Alessia Marcuzzi al timone dello show. "A telecamere spente - ha rivelato la Venturini a proposito della bionda ed esplosiva influencer, già ex fiamma di Flavio Briatore - mi ha fatto delle avances, mi ha detto: 'Fidanziamoci così facciamo scandalo'. Le ho risposto di no, perché ho altri gusti". Attrazione vera o solo strategia mediatica? Nel dubbio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Finisce inla rissa moltotrae Giorgia Venturini, ex concorrente dell'Isola dei famosi oggidi X-Style su Canale 5. Le due si sono incrociate per qualche giorno nell'edizione del 2019 e la rissa pare essere cominciata proprio a margine del reality di Canale 5 condotto quest'anno da Ilary Blasi dopo la lunga esperienza di Alessia Marcuzzi al timone dello show. "A- ha rivelato la Venturini a proposito della bionda ed esplosiva influencer, già ex fiamma di Flavio Briatore - mi ha fatto delle, mi ha detto: 'Fidanziamoci così facciamo'. Le ho risposto di no, perché ho altri gusti". Attrazione vera o solo strategia mediatica? Nel dubbio, ...

Advertising

PlayStationBit : Un nuovo brevetto riaccende le speranze sulla #retrocompatibilità! Noi abbiamo provato a fornire delle ipotesi.… - yungbloud_ : @louisvcute con twitter blu sembra tutto strano però ho provato con il bianco ed é stra bello - __wallsxhbw__ : @C0MMONX ho provato prima 4 volte e non mi funzionava , poi ho provato con un'altro tweet perché volevo vedere se e… - Kickest_it : ???? | Alle 18 gli Azzurrini sfidano la Repubblica Ceca in uno dei due match di apertura dell'Europeo U21. Abbiamo pr… - selishardliquor : @CChiaroveggente poi in realtà ho iniziato con quelli fisici di mha ma dopo avevo voglia di leggere BL, ho provato… -

Ultime Notizie dalla rete : provato con Cagliari, Semplici cerca un regista per la salvezza Il centrocampo è stato sistematicamente saltato con i lanci lunghi dalla difesa e anche quando Duncan a compagni hanno provato a giocare la palla, le combinazioni sono state troppo lente e ...

Rabbia tifosi Juve: L'hai spenta tu la tv? ...bomber spagnolo ha provato a non vedere tutto nero dopo una stagione che sembrerebbe da dimenticare, ha trovato alibi per il flop Champions ed è arrivato a dire che la stagione sarebbe positiva con ...

La rivelazione di Gignac: “Il Valencia ha provato a convincermi col prosciutto” Goal.com Ace Gentile lancia una campagna di influencer marketing con Dlvbbdo Ace Gentile arriva sui social con la prima campagna influencer per il brand Ace, realizzata dall’agenzia Dlvbbdo ...

Berti, M5S: «La base vuole unità tra M5S e Rousseau. Finire in tribunale? Tic da vecchia politica» Il ministro Patuanelli ha evocato la possibilità di una causa: “Se si continua a dire che il M5S deve 450mila euro a Rousseau mi pare non ci sia alternativa, dato che non esiste un contratto e il Movi ...

Il centrocampo è stato sistematicamente saltatoi lanci lunghi dalla difesa e anche quando Duncan a compagni hannoa giocare la palla, le combinazioni sono state troppo lente e ......bomber spagnolo haa non vedere tutto nero dopo una stagione che sembrerebbe da dimenticare, ha trovato alibi per il flop Champions ed è arrivato a dire che la stagione sarebbe positiva...Ace Gentile arriva sui social con la prima campagna influencer per il brand Ace, realizzata dall’agenzia Dlvbbdo ...Il ministro Patuanelli ha evocato la possibilità di una causa: “Se si continua a dire che il M5S deve 450mila euro a Rousseau mi pare non ci sia alternativa, dato che non esiste un contratto e il Movi ...