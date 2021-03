Chiara Ferragni | tutto l’amore di Fedez nella prima foto da mamma bis

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Le dita alzate in segno di vittoria. Sul viso, un sorriso che non tradisce alcuna avvisaglia di stanchezza. Chiara Ferragni, poche ore dopo aver annunciato la nascita della secondogenita, ha lasciato che Fedez la fotografasse in camicia di notte, allungata sul proprio letto d’ospedale. Al petto, ha tenuto stretta la sua bambina, Vittoria, coperta per intero da una tutina con cappellino coordinato.