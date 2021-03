Chiara Ferragni | la prima foto in ospedale dopo il parto con baby Vittoria Ma i fan notano un dettaglio | «Com' è possibile?»

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - Hopefind11 : Dai Beatrice Valli fai un'altra volta gli auguri a Chiara Ferragni che non si capito - lunablup : RT @ExplorerLento: È nato il figlio di Chiara Ferragni e Fedez: LEONE #ferragnez -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

, la prima foto dopo il parto è uno spettacolo. Come sta la l'influencer Pubblicato il 24 - 03 - 2021 alle ore 07:37. Ultima modifica il 24 - 03 - 2021 alle ore 07:37 /ROMA - E' nata Vittoria, la secondogenita die Fedez. A dare l'annuncio su Instagram è stata l'influencer. ''La nostra Vittoria'' si legge nel messaggio che accompagna la foto della piccola in penombra. ''Vi leggo con grande ...È nata da poche ore ma è già la regina dei social proprio come la mamma Chiara Ferragni. Parliamo di Vittoria Lucia Ferragni la secondogenita di Chiara e Fedez che porta il cognome di entrambi i ...Ferragni-Fedez, è nata la secondogenita Vittoria. E' nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. L'annuncio su Instagram ...