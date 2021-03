Chiara Ferragni e Fedez insieme alla figlia Vittoria | le foto scattate in sala parto

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - xsalvqtores : RT @yleniaindenial: Ci pensate che Fedez con 'il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di vuitton' ci aveva, inconsapevolmente, anticipato… - iomisentomale : RT @xattorneyx: Chiara Ferragni dopo aver partorito alle 3 del mattino è più bella, fresca e ringiovanita di me a 20 anni dopo un makeup co… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Una lunga attesa che ha riservato per una delle coppie più celebri della nostra penisola, quella composta dal cantante rapper Fedez e dalla sua sposa, un'emozione senza fine. Dopo la ...... mentre sui social sono innumerevoli gli account dei fan che documentano ogni sua apparizione ufficiale, dal primo piano postato dae Fedez per l'annuncio della nascita alla foto con ...Il trench torna di moda e detta tendenza con la Primavera 2021: pronti a rispolverare i vostri trench dall'armadio? Questo è il momento!Vittoria Lucia Ferragni ha poco più di 24 ore di vita ma, nonostante ciò, è già una star. Così come il fratellino Leone, anche fin dalla nascita vanta un armadio da capogiro e a dimostrarlo è il primo ...