Chi sono i book-toker e come potrebbero influenzare l'editoria italiana (Di mercoledì 24 marzo 2021) «come piangere su Tik-Tok fa vendere più libri»: questo il titolo del pezzo del NYT che ha reso noto il fenomeno del book-tok. Negli Stati Uniti ci sono libri pubblicati anni fa che, all'improvviso, sono tornati a vendere decine di migliaia di copie al giorno e i critici letterati non sapevano spiegarsi perché. La soluzione andava ricercata in un mondo che spesso rimane inesplorato dal mondo letterario, quello dei social e – in particolare – quello di Tik-Tok. Il merito è tutto de book-toker, tik-toker con un gran seguito che si mettono a consigliare libri determinando e influenzando la crescita delle vendite in maniera massiccia. Un fenomeno che le case editrici estere hanno già imparato a far fruttare ma che in Italia, invece, stiamo inquadrando solo adesso.

