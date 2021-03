Chi è Sabrina Ferilli, vita privata e carriera: tutti i segreti dell’attrice romana (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa sera, 24 Marzo 2021, Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con una nuova serie intitolata Svegliati Amore mio. L’attrice veste i panni di Nanà, una mamma coraggio alle prese con una terribile malattia della figlia. Scopriamo ora insieme qualche curiosità in più sulla sua vita privata e pubblica. La Ferilli è nata a Roma il 28 giugno 1964. Fra qualche mese, dunque, l’attrice raggiungerà l’età di 57 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua carriera, iniziata negli anni novanta, è stata impreziosita da quattro Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Con chi è sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa sera, 24 Marzo 2021,torna su Canale 5 con una nuova serie intitolata Svegliati Amore mio. L’attrice veste i panni di Nanà, una mamma coraggio alle prese con una terribile malattia della figlia. Scopriamo ora insieme qualche curiosità in più sulla suae pubblica. Laè nata a Roma il 28 giugno 1964. Fra qualche mese, dunque, l’attrice raggiungerà l’età di 57 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua, iniziata negli anni novanta, è stata impreziosita da quattro Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Con chi è sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre ...

Advertising

fabriziocimino : @sabrina__sf Ma chi ti dice queste brutte cose, povera cara? - leyrahexia : RT @darveyfeels_: “Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo chiudere le portiere o forse lasciarle aperte... Ciao Sabrina tu come stai? Chi ti… - ninetiesbish : Sabrina Ferilli è diventata per Maria, quello che Paola Barale era per lei agli inizi degli anni 2000 chi dimentica è complice - BormoliniRenato : @Lau84G @sabrina__sf Io ho parlato di alcuni, ma evidentemente la psicosi (e lo capisco, non e' colpa di chi ne e'… - succodlzucca : a me Sabrina Ferilli spacca con i suoi soliti ruoli dove fa la donna sola mamma single che ha tutto il mondo contro… -