Chi è Iaia Forte | vita privata e carriera | tutto sulla famosa attrice italiana

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Stasera, 24 marzo 2021, andrà in onda su Canale 5 la nuova fiction Svegliati amore mio, scritta e diretta dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La protagonista della storia, Nanà, è interpretata da Sabrina Ferilli. Nel cast della serie c’è anche l’, la quale interpreta il ruolo di Ramona, una vivace parrucchiera. Ramona per giustificare la chiusura improvvisa del suo negozio racconta di un fantomatico fidanzato che deve raggiungere in Emilia, ma la sua storia rivelerà una verità ben diversa e tenuta nascosta. Scopriamo ora insieme qualcosa in piùsuae pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è ...