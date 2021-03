Chi è Arianna Cirrincione FIdanzata Andrea Cesioli: Età, Storia e Instagram (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arianna Cirrincione è una modella, un’influencer ed è FIdanzata con Andrea Cerioli. I due si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne edizione 2018 – 2o19. Vive a Bologna con Andrea e la coppia è molto affiatata. Chi è Arianna Cirrincione? Nome: Arianna Cirrincione Età: 25 Data di nascita: 5 aprile 1995 Segno Zodiacale: ariete Luogo di nascita: Genova Altezza:180 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non ci sono tatuaggi visibili Profilo Instagram Ufficiale: @AriannaCirrincione Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Arianna Cirrincione nasce a Genova nel 1995 sotto il segno dell’ariete. ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 24 marzo 2021)è una modella, un’influencer ed èconCerioli. I due si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne edizione 2018 – 2o19. Vive a Bologna cone la coppia è molto affiatata. Chi è? Nome:Età: 25 Data di nascita: 5 aprile 1995 Segno Zodiacale: ariete Luogo di nascita: Genova Altezza:180 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non ci sono tatuaggi visibili ProfiloUfficiale: @Seguici sul nostro profiloufficiale: @chiecosa.it Biografianasce a Genova nel 1995 sotto il segno dell’ariete. ...

Advertising

german_arianna : RT @zMichele79: @IlariaBifarini Devono vaccinare tutti perché 1.devono proseguire con quanto detto un anno fa: solo il vaccino ci salverà… - Annarel22863624 : RT @ordinaryIove_: ASSURDO come Leonardo abbia sempre in bocca i nomi della gente più 'apparsa' nei Daytime o criticata sui social e inizia… - annakiara119 : RT @ordinaryIove_: ASSURDO come Leonardo abbia sempre in bocca i nomi della gente più 'apparsa' nei Daytime o criticata sui social e inizia… - imalexiareds : RT @ordinaryIove_: ASSURDO come Leonardo abbia sempre in bocca i nomi della gente più 'apparsa' nei Daytime o criticata sui social e inizia… - ordinaryIove_ : ASSURDO come Leonardo abbia sempre in bocca i nomi della gente più 'apparsa' nei Daytime o criticata sui social e i… -