Charlotte Casiraghi: a lezione di frangia dalla principessa di Monaco (Di mercoledì 24 marzo 2021) La frangia non sta bene a tutte le donne. Ma a Charlotte Casiraghi, sì. Così bene che la principessa di Monaco può scegliere di portarla in tanti modi differenti. Accessorio passe-partout fin dall’infanzia, la frangia è per Charlotte Casiraghi l’elemento sorpresa, fondamentale del suo look. Perché è l’elemento che è in grado di variare il suo aspetto pur mantenendo lunghi i capelli. Secondo l’hairstylist John Nollet, il preferito di Charlotte (come anche di Monica Bellucci e Deva Cassel), infatti, la figlia di Carolina di Monaco ama i capelli lunghi. Da sempre. Modificare la lunghezza, la natura e la piega della frangia, le permette di rinovare il suo look. Senza dover tagliare la sua chioma… La ... Leggi su amica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lanon sta bene a tutte le donne. Ma a, sì. Così bene che ladipuò scegliere di portarla in tanti modi differenti. Accessorio passe-partout fin dall’infanzia, laè perl’elemento sorpresa, fondamentale del suo look. Perché è l’elemento che è in grado di variare il suo aspetto pur mantenendo lunghi i capelli. Secondo l’hairstylist John Nollet, il preferito di(come anche di Monica Bellucci e Deva Cassel), infatti, la figlia di Carolina diama i capelli lunghi. Da sempre. Modificare la lunghezza, la natura e la piega della, le permette di rinovare il suo look. Senza dover tagliare la sua chioma… La ...

Karl Lagerfeld: la casa da sogno di Monaco è all'asta ... è stata scenario anche dell'ultima campagna Chanel , quella per la Primavera Estate 2021 che ha visto come protagonista Charlotte Casiraghi. La celebre location si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è ...

