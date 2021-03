Cesena, l’omelia shock del prete: “Vaccini prodotti con organi di feti vivi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) l’omelia di un prete di Cesena: “I Vaccini sono prodotti con organi di feti vivi”. In poche ore il video ha fatto il giro della rete. Ha fatto in poche ore il giro della rete il video dell’omelia di un prete di Cesena, il parroco della parrocchia di San Rocco, che ha parlato dei Vaccini esponendo la sua tesi a dir poco discutibile per non dire dannosa alla luce del momento storico che sta attraversando il Paese, con i Vaccini che rappresentano l’unica arma per uscire dal dramma del Covid. Vaccini, l’omelia shock del prete di Cesena Nel corso della sua omelia il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021)di undi: “Isonocondi”. In poche ore il video ha fatto il giro della rete. Ha fatto in poche ore il giro della rete il video deldi undi, il parroco della parrocchia di San Rocco, che ha parlato deiesponendo la sua tesi a dir poco discutibile per non dire dannosa alla luce del momento storico che sta attraversando il Paese, con iche rappresentano l’unica arma per uscire dal dramma del Covid.deldiNel corso della sua omelia il ...

