Catania-Palermo | derby del cuore | la lettera dell’ex speaker rosanero a Stefania Sberna | voce del club etneo scomparsa a 54 anni

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il mondo del calcio siciliano è stato sconvolto ieri da una tragica notizia., società etnea in lutto: scompare la giornalista, storicarossazzurra. Il cordoglio delLadella giornalista e storicadelCalcio,, ha suscitato profondo dolore e grande commozione, non soltanto nell'orbita del. Professionista puntigliosa e appassionata, figura iconica e stimata all'unanimità nell'universo rossazzurro,ha combattuto a lungo contro una brutta malattia e si è spenta all'età di cinquantaquattro. La suaha raccontato ...

Advertising

repubblica : Etna: nuova eruzione, cenere su Catania e nube alta 6 chilometri - italiavola : Air France: più voli su Catania e Palermo - WiAnselmo : #Catania-#Palermo, derby del cuore: la lettera dell'ex speaker rosanero a Stefania Sberna, voce del club etneo scom… - Mediagol : #Catania-#Palermo, derby del cuore: la lettera dell'ex speaker rosanero a Stefania Sberna, voce del club etneo scom… - gruppormb : In diretta su @FANTASTICAradio il dott. Claudio Costantino @Regione_Sicilia #covid19 RadioFantastica ?? 89.2 FM a Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Palermo

...territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso l'azienda provinciale diche ... Ricordo che all'ospedale Garibaldi diè partito anche un progetto di territorialità ...... felsinei ok! GIRONE C Ore 14.00 Cavese Catanzaro Ore 15.00 Potenza Ternana CLASSIFICA Ternana 72 Avellino 60 Bari 53 Catanzaro 51 Juve Stabia 49 Foggia 4746 Teramo 42 Casertana 41...Il lockdown anticipato, rispetto a quello che toccherà a tutti durante le festività pasquali, è stato deciso ieri sera dal presidente della Regione Nello Musumeci. A riprova di come la situazione epid ...Sono questi i quattro centri - nelle province rispettivamente di Agrigento, Palermo, Catania e Caltanissetta - che da domani e fino al 6 luglio saranno zona rossa. Il provvedimento è stato ...