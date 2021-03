Caso Armellini | l' operaio morto schiacciato dal palco del concerto di Laura Pausini La Cassazione | Fu omicidio

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono state confermate le condanne emesse in primo e secondo grado dai giudici di Reggio Calabria per il rappresentante della committente dei lavori di allestimento, Ferdinando Salzano, per il coordinatore della sicurezza per i lavori di costruzione della struttura, Sandro...

la Repubblica

REGGIO CALABRIA Non un incidente, non una fatalità, ma un omicidio. Matteo, l'operaio specializzato nel 2012 morto schiacciato dal palco che stava montando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, è stato ammazzato e i responsabili sono i vertici delle ...