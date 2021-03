Cashback, Durigon (che vuole abolirlo): “Spinge le transazioni elettroniche anche per piccoli importi. Condotte anomale? Lo 0,2%” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il programma Cashback “ha costituito un segnale positivo per i pagamenti digitali soprattutto per la percentuale della quota dei pagamenti elettronici sul numero totale di transazioni”. Sta facendo registrare “un numero sempre crescente di aderenti, passati da quasi 6 milioni nel periodo sperimentale dicembre 2020, con più di 4 milioni di utenti attivi, a più di 8,5 milioni con 7 milioni di utenti attivi“. E i “furbetti” sono molto pochi: “Le Condotte anomale sul totale complessivo (ad esempio più di 10 pagamenti allo stesso esercente) sono lo 0,2% del totale”. Chi lo dice? Il sottosegretario al Mef Claudio Durigon, leghista, talmente contrario alla misura introdotta dal governo Conte 2 da aver proposto ufficialmente di abolirla a partire da luglio – oggi è previsto che prosegua fino a giugno 2022 – e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il programma“ha costituito un segnale positivo per i pagamenti digitali soprattutto per la percentuale della quota dei pagamenti elettronici sul numero totale di”. Sta facendo registrare “un numero sempre crescente di aderenti, passati da quasi 6 milioni nel periodo sperimentale dicembre 2020, con più di 4 milioni di utenti attivi, a più di 8,5 milioni con 7 milioni di utenti attivi“. E i “furbetti” sono molto pochi: “Lesul totale complessivo (ad esempio più di 10 pagamenti allo stesso esercente) sono lo 0,2% del totale”. Chi lo dice? Il sottosegretario al Mef Claudio, leghista, talmente contrario alla misura introdotta dal governo Conte 2 da aver proposto ufficialmente di abolirla a partire da luglio – oggi è previsto che prosegua fino a giugno 2022 – e ...

