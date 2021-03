Case del Nuovo Galles del Sud invase dai ragni

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Abitazioni deldel Sudda, topi e serpenti in fuga dall’alluvione che ha colpito quest’area dell’Australia Dopo la devastante alluvione che ha colpito ildel Sud, in Australia, milioni dihanno invaso le abitazioni, in cerca di riparo dall’acqua. Tuttavia, gli esperti hanno invitato i residenti a non ucciderli, in quanto fondamentali… L'articolo Corriere Nazionale.