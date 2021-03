Cascatelli è il nuovo formato di pasta disegnato da un americano

Leggi su wired

(Di mercoledì 24 marzo 2021) I(foto: Sfoglini)Che l’innovazione nel campo dellapossa arrivare dal paese che condisce gli spaghetti con il ketchup non è una questione semplice da digerire per noi italiani. Immaginiamo, quindi, quali possano essere le reazioni tricolore (c’è persino un geniale profilo Twitter dedicato alle nostre repliche – piccate – ai maltrattamenti della cucina made in Italy) alla notizia che unhaundi, i, dopo uno studio lungo tre anni. E che lo considera ilperfetto. Il supposto Leonardo da Vinci dei maccheroni si chiama Dan Pashman, voce del podcast dedicato al cibo The Sporkful. Dopo essersi a lungo lamentato sui tipi diesistenti (“Gli ...