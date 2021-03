(Di mercoledì 24 marzo 2021) Scintille nell’ultima puntata di, su Rai 3, tra Matteo. Laè risultata positiva al Covid nelle scorse settimane e ora è in attesa del tampone che attesti la sua guarigione dal virus e ha quindi raccontato la sua esperienza, descrivendo anche le terapie che ha seguito. Proprio questo ha mandato su tutte le furie il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che è sbottato. “Leilatelevisiva. Seilsi deve prendere una– ha detto a-. Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccinocovid, #Bassetti: 'Arrivare a 500mila dosi o sono dolori' - FQMagazineit : Cartabianca, Bassetti contro Simona Ventura: “Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico si prenda una laurea” - graziamorisi : RT @valy_s: Un velo PIETOSO su #Bassetti che letteralmente INSULTA Simona #Ventura perché ha OSATO CURARSI scoperta la positività al #COVID… - antokindness : RT @valy_s: Un velo PIETOSO su #Bassetti che letteralmente INSULTA Simona #Ventura perché ha OSATO CURARSI scoperta la positività al #COVID… - FrancescaTibo : RT @valy_s: Un velo PIETOSO su #Bassetti che letteralmente INSULTA Simona #Ventura perché ha OSATO CURARSI scoperta la positività al #COVID… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabianca Bassetti

Acceso scontro tra Simona Ventura e Matteo, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. La celebre presentatrice è stata invitata in trasmissione per raccontare la sua esperienza con il Covid, che ha anche reso ...Acceso scontro tra Matteoe Simona Ventura durante il dibattito televisivo in casa Rai Tre. Durante la puntata di #di ieri sera, condotta da Bianca Berlinguer , Simona Ventura, ancora in quarantena a causa ...L'emergenza Coronavirus è sempre molto presente con circa 500 morti al giorno in Italia: lo scontro in tv tra Simona Ventura e Bassetti ...Botta e risposta al veleno tra l'infettivologo Matteo Bassetti e Simona Ventura nel corso della puntata del 23 marzo di Cartabianca. La conduttrice televisiva è intervenuta nel corso della trasmission ...