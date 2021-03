Carta Bianca, lite tra Simona Ventura e Bassetti: ‘Non mi tappa la bocca lei’ (Di mercoledì 24 marzo 2021) Succede di tutto a Carta Bianca, dato che negli studi della Berlinguer è andato in scena uno scontro epico tra Matteo Bassetti e Simona Ventura sul tema del Covid-19. Ma come mai il noto medico e la conduttrice tv sono arrivati a litigare in tv? Cosa avrà fatto scattare la molla di questo scontro? LEGGI ANCHE — COVID, ‘evitiamo caccia alle streghe’: Guenda Goria svela cosa succede quando si arriva a Sharm el Sheikh A Carta Bianca, Simona Ventura e Matteo Bassetti arrivano allo scontro verbale dopo alcune dichiarazioni della conduttrice tv. Foto: KikapressCarta Bianca: lo scontro tra Matteo Bassetti e Simona Ventura Tutto è ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Succede di tutto a, dato che negli studi della Berlinguer è andato in scena uno scontro epico tra Matteosul tema del Covid-19. Ma come mai il noto medico e la conduttrice tv sono arrivati a litigare in tv? Cosa avrà fatto scattare la molla di questo scontro? LEGGI ANCHE — COVID, ‘evitiamo caccia alle streghe’: Guenda Goria svela cosa succede quando si arriva a Sharm el Sheikh Ae Matteoarrivano allo scontro verbale dopo alcune dichiarazioni della conduttrice tv. Foto: Kikapress: lo scontro tra MatteoTutto è ...

Advertising

zazoomblog : Carta Bianca lite tra Simona Ventura e Bassetti: ‘Non mi tappa la bocca lei’ - #Carta #Bianca #Simona #Ventura - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Gianna47428351: per di più a spese nostre, perché ha un contratto con la RAI per la sua partecipazione a Carta bianca - Ernesti55170105 : @lucianonobili E ma figurati se non era a carta bianca a iniziò trasmissione...e naturalmente ho girato canale - butwhy5 : @borghi_claudio Si appaia con la Palombelli su rete4 e con Carta Bianca su rai3... solo di Lombardia parlano... ?????????? - sardo1951 : RT @Michele_Anzaldi: Scanzi a Cartabianca, Anzaldi contrario: 'Ma la Rai deve sospendere il suo contratto' -