Carlos Corona lontano da Nina Moric dopo l’arresto del padre | ecco dove si trova

(Di mercoledì 24 marzo 2021)di Fabrizio, il figlionon è tornato a vivere con la madrevive ora il 18enne. Fabrizioè tornato in carcere.una settimana passata nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Raffeale di Milano il tribunale ha deciso di rispedirlo in nel penitenziario di MonzaL'articolo proviene da Leggilo.org.

Il figlio dell'ex re dei paparazzi e di Nina Moric al momento è lontano dall'Italia: parla nonna Gabriella, la madre di ...Assente dai social ormai dallo scorso ottobre,, 18 anni, avrebbe lasciato l'Italia, per il momento. La nonna non specifica dove si trovi, ma si presuppone che possa essere in Croazia, ...Fabrizio Corona nelle scorse ore è stato trasferito in carcere dopo ... Chi non ha mai aperto bocca su tutto quel che sta accadendo è Carlos Maria, il figlio 18enne di Fabrizio e Nina Moric. Il ...In un’intervista a Libero, Gabriella Privitera racconta che sapere suo nipote Carlos lontano da questa tormentata vicenda la fa stare più ...