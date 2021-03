Carlo muore a 38 anni per colpa del virus, l’iniziativa social degli amici per ricordarlo (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – La scorsa settimana il Covid ha portato via un’altra vita a Ottaviano, una delle più giovani da quando si sono registrati i primi contagi del virus. Carlo Ambrosio, è morto a soli 38 anni e da qualche giorno è nata una pagina su Facebook in sua memoria. “Manteniamo vivo il suo ricordo postando foto e pensieri per un’ anima speciale che purtroppo ci è stata tolta crudelmente – si legge sulla pagina social –. Mi farebbe piacere se, per sensibilizzare una grande maggioranza di persone che si sente immune o addirittura non crede al covid, di far ascoltare la storia di una persona a noi speciale scomparsa a soli 38 anni per il covid senza patologie. Un ragazzo speciale che già nella sua vita lottava per i suoi diritti”. Centinaia i messaggi di cordoglio per la sua ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – La scorsa settimana il Covid ha portato via un’altra vita a Ottaviano, una delle più giovani da quando si sono registrati i primi contagi delAmbrosio, è morto a soli 38e da qualche giorno è nata una pagina su Facebook in sua memoria. “Manteniamo vivo il suo ricordo postando foto e pensieri per un’ anima speciale che purtroppo ci è stata tolta crudelmente – si legge sulla pagina–. Mi farebbe piacere se, per sensibilizzare una grande maggioranza di persone che si sente immune o addirittura non crede al covid, di far ascoltare la storia di una persona a noi speciale scomparsa a soli 38per il covid senza patologie. Un ragazzo speciale che già nella sua vita lottava per i suoi diritti”. Centinaia i messaggi di cordoglio per la sua ...

