Canzone Segreta anticipazioni | Francesca Fialdini e Raoul Bova ospiti

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo le emozioni dei primi due appuntamenti, Serena Rossi è pronta a coinvolgere il suo pubblico con la terza puntata di, lo show che vede come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo, in un nuovo format, un mix tra ricordi e musica. La nuova puntata andrà in onda venerdì 26 marzo alle 21.35 su Rai 1. Al timone, come negli scorsi episodi, Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. L’attrice, che sta vestendo egregiamente i panni da conduttrice, accoglierà tantiin studio, regalando momenti commoventi al pubblico a casa. La presentatrice accompagnerà i sei protagonisti della serata in un viaggio fatto di emozioni, risate, sogni e ricordi, senza dimenticare la sorpresa riservata loro: amici, familiari e colleghi si esibiranno in una performance ...

Francesca Fialdini tra gli ospiti di: chi ci sarà da Serena Rossi nella 3puntata La terza puntata diandrà in onda questo venerdì 26 marzo in prima serata su Rai1 ed in queste ore TvBlog ha anticipato chi ...Andrà in onda venerdì 26 marzo la terza puntata dello show di Rai 1: ogni settimana, i personaggi celebri ospiti della puntata riceveranno una sorpresa sulle note di un brano misterioso che sarà in grado di smuovere le loro emozioni. La bravissima ...Torna con il terzo appuntamento "Canzone Segreta", lo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, in onda venerdì 26 marzo, alle 21.35, su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi, artista ...