Campania, scoperta ludoteca fuorilegge aperta nonostante zona rossa. Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) nonostante la zona rossa in Campania, che impone la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali, comprese scuole e centri per l’infanzia di ogni ordine e grado, c’è sempre il furbetto di turno che non rispetta il decreto imposto dal governo. ludoteca fuorilegge in Campania In Campania, il noto inviato di striscia, Luca Abete, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021)lain, che impone la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali, comprese scuole e centri per l’infanzia di ogni ordine e grado, c’è sempre il furbetto di turno che non rispetta il decreto imposto dal governo.inIn, il noto inviato di striscia, Luca Abete, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SCABEC - I prossimi appuntamenti online con “Viaggio in Campania” alla scoperta di Palazzo Zevallos e “Campania che leg… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SCABEC - I prossimi appuntamenti online con “Viaggio in Campania” alla scoperta di Palazzo Zevallos e “Campania che leg… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SCABEC - I prossimi appuntamenti online con “Viaggio in Campania” alla scoperta di Palazzo Zevallos e “Campania che leg… - apetrazzuolo : SCABEC - I prossimi appuntamenti online con “Viaggio in Campania” alla scoperta di Palazzo Zevallos e “Campania che… - napolimagazine : SCABEC - I prossimi appuntamenti online con “Viaggio in Campania” alla scoperta di Palazzo Zevallos e “Campania che… -