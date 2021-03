(Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 2.045, di cui 653 sintomatici e 1.392 asintomatici, a fronte di 21.120 tamponi molecolari effettuati. Registrati altri 52 deceduti, di cui 28 morti negli ultimi due giorni e 24 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 2.080. La situazione posti letto: 179 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.587 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid: oltre 2mila nuovi positivi in #Campania, 50 decessi ** - napolista : Campania, il bollettino Covid: 2.045 positivi, tasso al 9,6% Oltre 21 mila tamponi molecolari processati, i guariti… - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, i dati del 24 marzo: il bollettino - - GIUSPEDU : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (24 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento?? ht… - MundoNapoli : Coronavirus, ecco il bollettino odierno diramato dalla Regione Campania. -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Moueffek - Napoli, possibile sostituto di Hysaj: ecco quanto costa CORONAVIRUS, ildel giorno 23 marzo " I numeri di oggi ined ...... l'anno prossimo si giocherà lo scudetto", così l'ex Massimo Mauro CORONAVIRUS, ildel giorno 23 marzo " I numeri di oggi ined in Italia CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Papa ...Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi, sono 2.045 su 21.120 tamponi molecolari esaminati i casi positivi. Se ieri l'indice di po ...Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 24 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggio ...