Calciomercato Napoli, Milenkovic il possibile erede di Koulibaly (Di mercoledì 24 marzo 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero monitorando Nikola Milenkovic come possibile sostituto di Koulibaly Nella prossima finestra di Calciomercato estiva, il Napoli potrebbe davvero cedere Kalidou Koulibaly. Sul senegalese ci sarebbe forte l'Everton di Carlo Ancelotti, con gli azzurri che chiederebbero una cifra intorno ai 50 milioni di euro. E la dirigenza partenopea avrebbe già individuato il possibile erede di KK. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe infatti messo gli occhi su Nikola Milenkovic. Il serbo è in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2022, i viola potrebbero lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro.

