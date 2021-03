Calciomercato Milan, c’è il sostituto di Donnarumma: nome a sorpresa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Calciomercato Milan, continua a tenere banco la questione rinnovo di Donnarumma. In caso di addio, c’è già il sostituto Dopo il 3-2 a Firenze contro la Fiorentina, il Milan può godersi la sosta da secondo in classifica e con una qualificazione alla prossima Champions League che si avvicina. La squadra di Pioli ha ritrovato alcuni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021), continua a tenere banco la questione rinnovo di. In caso di addio, c’è già ilDopo il 3-2 a Firenze contro la Fiorentina, ilpuò godersi la sosta da secondo in classifica e con una qualificazione alla prossima Champions League che si avvicina. La squadra di Pioli ha ritrovato alcuni L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - LukeFenek : RT @sa_cantone: Smentisco in maniera categorica che il #Milan stia cercando in questo momento nuovi portieri. La volontà è quella di contin… - sportli26181512 : Vlahovic a scuola da Ibra: sarebbe perfetto per il Milan di Pioli: Da una parte c’era dio, Zlatan, dall’altra Dusan… - cmdotcom : #Vlahovic a scuola da #Ibra: sarebbe perfetto per il #Milan di #Pioli - LAROMA24 : Calciomercato Roma: Antalyaspor rifiuta un'offerta da 4,5 milioni per Mukairu. Piace anche al Milan #AsRoma -