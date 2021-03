Calciomercato | asse Madrid-Torino | Morata torna all’Atletico | alla Juve va… Benzema

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Iniziano a circolare voci veramente sorprendenti che riguardano un possibile valzer di attaccanti, la prossima estate si preannuncia caldissima sul fronte. In particolar modo è una situazione in evoluzione per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, dSpagna continua ad insistere per un possibile affare con il Real. I Blancos sono però pronti a far partire l’assalto per Haaland, sul piatto 140 milioni di euro: si tratta di una cifra che potrebbe convincere il Borussia Dortmund. Il norvegese ha dimostrato di essere già uno dei migliori al mondo nonostante la giovane età, il Realsembra più indirizzato a puntare su un calciatore giovane. L’diFoto di Wolfgang Rattay / AnsaOvviamente segue da molto vicino la situazione anche la ...