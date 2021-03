Calcio | Qualificazioni Mondiali 2022 | i risultati di oggi Portogallo e Belgio ok | pareggio Francia | crolla l’Olanda

(Di giovedì 25 marzo 2021) Stasera sono incominciate leaidi. Si sono disputate le prime dodici partite della zona europea: si qualificano le vincitrici dei dieci gironi, gli altri tre pass verranno assegnati attraverso un doppio playoff. Nel gruppo A ilha sconfitto l’Azerbaijan per 1-0 grazie a un autogol di Medvedev al 36?, mentre la Serbia ha regolato l’Irlanda per 3-2 grazie alla doppietta di Mitrovic messa a segno nel cuore della ripresa. Due pareggi nel gruppo D. Lasi fa fermare in casa dall’Ucraina per 1-1: Griezmann porta in mano i Campioni del Mondo al 19?, un’autorete di Kimpembe al 57? regala un punto ai gialloblù. 2-2 tra Finlandia e Bosnia Erzegovina: vantaggio balcanico con Pjanic al 55?, risponde la doppietta di Pukki, Stevanovic fissa il ...

Il Portogallo debutta con una vittoria nel girone A di qualificazione mondiale ma quanta fatica. All'Allianz Stadium di Torino, i lusitani hanno la meglio sull'Azerbaijan di Gianni De Biasi solo per 1 ...Nel 1958 una sconfitta contro l'Irlanda del Nord, giocata a Belfast per leai Mondiali di Svezia, ci costò l'approdo alla massima competizione mondiale per Nazionali. Italia, probabile ...Stasera sono incominciate le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. Si sono disputate le prime dodici partite della zona europea: si qualificano le vincitrici dei dieci gironi, gli altri tre pass ...Sono scesi in campo oggi cinque gironi per le prime dodici partite per il primo appuntamento con le gare che portano a Qatar 2022 ...