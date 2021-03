Calcio | Moise Bioty Kean lascia il ritiro della Nazionale | accusato uno stato di affaticamento dal giocatore del PSG

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Non arrivano buone notizie per laitaliana didi Roberto Mancini che inizierà il proprio percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. La selezione del Bel Paese, che scenderà in campo domani contro l’Irlanda del Nord a Parma, il 28 marzo a Sofia contro la Bulgaria e il 31 a Vilnius contro la Lituania, non potrà contare sull’attaccante del PSG. Come riferisce il sitoFIGC,haunodiche non gli consentirà di indossare la maglia azzurra e di essere disponibile per gli incontri citati. Un forfait doloroso perché il calciatore tra le fila del club francese aveva fatto vedere ottime cose, aspetti di cui il CT aveva tenuto conto. Un’uscita ...

