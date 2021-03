Calcio | la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord potrebbe valere un nuovo record

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Domani sera la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in scena. Al “Tardini” di Parma la selezione del Bel Paese inizierà il proprio percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri, inseriti nel gruppo C, affronterannodel, il 28 marzo sarà la volta della Bulgaria a Sofia e poi si andrà a Vilnius per giocarela Lituania il 31. La compagine allenata dal Mancio è in serie positiva da 22 incontri: negli ultimi due anni 15 vittorie e 7 pareggi (ultima sconfitta a Lisbona il 18 settembre 2018). Si tratta della terza miglior sequenza della storia della Nazionale dopo le 30 gare senza sconfitta con Pozzo tra il 1935 e il 1939 e le 25 con Lippi tra il 2004 e il 2006; a livello globale ilè quello della Spagna con 35 gare utili tra il 2007 e il 2009. Italia imbattuta finora con ...