Calcio | Iachini | ' vogliamo rendere Commisso orgoglioso di noi'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "Il presidente l'ho sentito, c'è un ottimo rapporto tra noi, mi dispiace che stia vivendo questo momento di difficoltà perché merita soddisfazioni e ben altri risultati. Faremo di tutto per dargli serenità e tranquillità, come a tutti i nostri dirigenti.portarlo ad esseredi noi". Lo dice Beppenel corso di un'intervista al sito ufficiale della Fiorentina dopo il suo ritorno sulla panchina viola. Ai tifosi dico che sono tutto per me -aggiunge-. Sono sempre stato legatissimo alla tifoseria viola, ci mancano. E andremo in campo per dar loro soddisfazione e farli sentire orgogliosi di noi".

Mi è dispiaciuto di questa sua situazione, non pensavo di dover tornare ma nelsuccede'. Così Beppenel giorno del ritorno alla Fiorentina dopo le dimissioni del collega. I due si sono ...Commenta per primo Beppetorna alla Fiorentina . Il tecnico riprende il posto che aveva lasciato pochi mesi fa al ... Mi spiace della sua situazione, non credevo di dover tornare, ma nel...Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "Ho visto stamani il gruppo, ho trovato i ragazzi un po’ abbattuti e avviliti per qualche risultato negativo arrivato in questo ultimo periodo, ma anche vogliosi di da ...Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "E’ stata una giornata particolare, perché per me questa è una piazza diversa dalle altre, in cui ho giocato, ho allenato, e sono molto legato alla Fiorentina. Volevo ...