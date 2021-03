Calcio | bus della Nazionale del Belize assaltato da banda armata ad Haiti

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Paura per i giocatori e i membri dello staffdidel, in trasferta ad. Lunedì, durante il trasferimento dall’aeroporto di Port au Prince all’hotel, il bus su cui viaggiava laè stato intercettato da dei malviventi armati. La scorta, composta da quattro poliziotti, è comunque riuscita a portare a termine la trattativa con la, che ha lasciato proseguire il bus fino a destinazione. Ilaffronterà domaninella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. SportFace.

Momenti di vera paura per la Nazionale di calcio del Belize, assaltata da una banda armata quando la squadra è arrivata ad Haiti. Tutto è stato documentato dalle persone sul bus. La nazionale era arrivata nella capitale per giocare una sfida di qualificazione Mondiale. La Polizia ha trattato per lasciar andare il bus. La nazionale di calcio del Belize è stata bloccata ad Haiti.