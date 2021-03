Borsa Italiana | Jerusalmi | “Negli ultimi 20 anni società STAR hanno attraversato con grandi capacità crisi finanziarie”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Tele) – “I vent’del segmentovisto momenti diimportanti che lequotate su questo segmentocon”. È quanto ha dichiarato Raffaele, ceo di, in occasione della cerimonia di apertura dei mercati dedicata ai vent’del segmento del MTA, nato nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare le Small e Mid Cap eccellenti. “Vent’d’eccellenza che – ha proseguito– nefatto un segmento di riferimento per la business communitye internazionale. Mai ...

È quanto ha dichiarato Raffaele Jerusalmi, ceo di, in occasione della cerimonia di apertura dei mercati dedicata ai vent'anni del segmento del MTA , nato nel 2001 con l'obiettivo di ...I maggiori indici die le principali piazze finanziarie europee hanno terminato al seduta del 24 marzo 2021 con variazioni frazionali . Il FTSEMib ha guadagnato lo 0,39% a 24.209 punti, dopo aver oscillato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - La Gran Bretagna potrebbe mettere "molto presto" la Francia nella lista rossa degli arrivi per impedire un nuovo aumento dei contagi. Lo ha detto ...Piazza Affari ha recuperato terreno dopo un avvio negativo, chiudendo sopra la parità. Il FTSE MIB segna +0,39%, il FTSE Italia All-Share +0,36%, il FTSE Italia Mid Cap +0,04%, il FTSE Italia STAR +0, ...