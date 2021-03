Bonomi: “Non si può pensare di rimanere fermi al blocco dei licenziamenti” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Carlo Bonomi contro il blocco dei licenziamenti: “Speriamo che con questo nuovo governo si possa lavorare per la ripartenza”. ROMA – Carlo Bonomi contro il blocco dei licenziamenti. Il presidente di Confindustria, intervenuto al convegno Reshape the world, organizzato da Il Sole 24 Ore, ha criticato la decisione del Governo di prorogare la misura: “Il blocco dei licenziamenti ormai è un blocco delle assunzioni. Non si può pensare di rimanere fermi al blocco”. “Abbiamo sempre auspicato che si iniziasse a lavorare per la ripartenza – ha aggiunto, riportato dall’Adnkronos – non stiamo chiedendo interventi per licenziare, ma per assumere. Speriamo che presto si possa ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Carlocontro ildei: “Speriamo che con questo nuovo governo si possa lavorare per la ripartenza”. ROMA – Carlocontro ildei. Il presidente di Confindustria, intervenuto al convegno Reshape the world, organizzato da Il Sole 24 Ore, ha criticato la decisione del Governo di prorogare la misura: “Ildeiormai è undelle assunzioni. Non si puòdial”. “Abbiamo sempre auspicato che si iniziasse a lavorare per la ripartenza – ha aggiunto, riportato dall’Adnkronos – non stiamo chiedendo interventi per licenziare, ma per assumere. Speriamo che presto si possa ...

