Bollettino Covid oggi, mercoledì 24 marzo: contagi, morti e guariti regione per regione (Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ stato pubblicato il Bollettino ufficiale relativo all’emergenza coronavirus in Italia. Questi sono i dati ufficiali aggiornati a mercoledì 24 marzo per valutare l’impatto della pandemia sul territorio, regione per regione. Nella giornata di oggi si registrano 21.267 nuovi contagi, 460 morti, 20.132 guariti, 213.745 tamponi molecolari, 3.588 (+42) ricoverati in terapia intensiva, 28.438 (+10) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +654 gli attualmente positivi per un totale di 561.308. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER regione, DI MERCOLEDI 24 marzo 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ stato pubblicato ilufficiale relativo all’emergenza coronavirus in Italia. Questi sono i dati ufficiali aggiornati a24per valutare l’impatto della pandemia sul territorio,per. Nella giornata disi registrano 21.267 nuovi, 460, 20.132, 213.745 tamponi molecolari, 3.588 (+42) ricoverati in terapia intensiva, 28.438 (+10) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +654 gli attualmente positivi per un totale di 561.308. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI MERCOLEDI 242021 SportFace.

