Bollettino Coronavirus di Mercoledì 24 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 5,84%

In data 24 Marzo l'incremento nazionale dei casi è +0,62% (ieri +0,55%) con 3.440.862 contagiati totali, 2.773.215 dimissioni/guarigioni (+20.132) e 106.339 deceduti (+460); 561.308 infezioni in corso (+654). Ricoverati con sintomi +10 (28.438); terapie intensive +42 (3.588) con 300 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 363.767 tamponi totali (ieri 335.189) di cui 213.745 molecolari (ieri 174.521) e 150.022 test rapidi (ieri 160.668) con 115.211 casi testati (ieri 102.043); 21.267 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,84% (ieri 5,59% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,45% (ieri 18,38% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.282; Piemonte 2.223; Campania 2.045; Veneto 2.042; Emilia Romagna 1.725;

